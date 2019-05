Tiago Rodrigues, Augusto Correia e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 13:50 Facebook

Benfica ou F. C. Porto. Um deles sagrar-se-á campeão nacional de futebol este sábado. As "águias" recebem o Santa Clara, no Estádio da Luz, e os "dragões" enfrentam o Sporting, num clássico no Dragão. Os jogos da decisão final começam às 18.30 horas. Acompanhe aqui, minuto a minuto, todos os pormenores.