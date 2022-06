Árbitros escoceses assumem homossexualidade

Rita Sousa Hoje às 17:31 Facebook

Dois árbitros escoceses assumiram publicamente a sua orientação sexual numa tentativa de quebrar paradigmas e preconceitos no mundo do futebol e para ajudar outros na mesma situação.

No mês em que se celebra o orgulho gay e a comunidade LGBT, Craig Napier, que apitou vários jogos do campeonato escocês, e Lloyd Wilson, que arbitra nas ligas inferiores da Escócia, tornaram-se nos primeiros árbitros escoceses a assumirem-se como homossexuais. Depois de Justin Fashanu, ex-jogador do Airdrie e do Hearts, também se ter assumido homessexual na década de 1990.

Craig Napier explicou, num vídeo publicado pela Federação de Futebol da Escócia, no Twitter, que tem sido complicado viver num mundo cheio de críticas ou opiniões contraditórias, algo que o levou a adiar a sua confissão. "Precisamos de ventos de mudança, para que as pessoas possam sentir que podem ser verdadeiras com elas próprias e viverem felizes e confortáveis com as suas escolhas ou a sua cor de pele. E isso tem de acontecer também no futebol. É algo com o qual convivo há muito tempo. Foi uma jornada difícil chegar até aqui. É muito importante que pessoas como eu estejam dispostas a sentar aqui e fazer isso".

Lloyd Willson, que falou sobre sua sexualidade num vídeo no canal do YouTube da instituição de caridade de saúde mental Back Onside, foi questionado pelo motivo de só estar a falar publicamente sobre este assunto agora, à qual respondeu:

"Para ser honesto, só consegui assumir agora porque tem sido uma caminhada horrível. Uma caminhada de 17 anos de mentiras que não quero continuar a viver, não quero continuar a viver da forma que outras pessoas querem que faça ou da forma que acho que elas querem que eu viva. E, de certa forma, ditada pelo mundo do futebol".

A dupla assumiu-se após a decisão do jogador de futebol de Blackpool Jake Daniels que, no mês passado, se tornou o primeiro jogador inglês masculino no futebol profissional assumir-se publicamente como gay desde Fashanu em 1990. O inglês de 17 anos seguiu os exemplos do norte-americano Collin Martin (San Diego Loyal) e do australiano Joshua Cavallo (Adelaide Unietd).

"Tem sido muito inspirador ver o que aconteceu recentemente. Eles anunciarem a sua homossexualidade e acho que há muitas pessoas que deveriam se inspirar com isso", afirmou Lloyd Wilson.

Em 2020, outro árbitro teve uma atitude parecida na Noruega. Numa entrevista ao jornal "Glamdalen", Tom Harald declarou publicamente que era homossexual.