Atlético de Madrid não conseguiu segurar vantagem dada por João Félix

O Atlético de Madrid empatou em casa, este sábado, com o Sevilha, em jogo da 27.ª jornada da Liga espanhola. No regresso à titularidade pelos colchoneros, João Félix voltou a marcar e, na altura, até deixou a equipa na liderança do marcador, mas o Sevilha, treinado por Julen Lopetegui, ainda fez o 2-2.

Foi o sexto golo (em 27 jogos) de João Félix no Atlético Madrid. Um bom remate de pé esquerdo celebrado, depois, com a exibição da caneleira personalizada com fotografias dos familiares. Na altura, quando o internacional português marcou, aos 36 minutos, o Atlético Madrid ficou em vantagem no marcador (2-1), mas depois sofreu novo golo e somou o segundo empate consecutivo no campeonato.

No Wanda Metropolitano, o Sevilha inaugurou o marcador numa bela jogada coletiva concluída por Luuk de Jong. O cronómetro ainda não tinha chegado aos 20 minutos de jogo.

Reagiu bem o Atlético Madrid, embora tenha beneficiado de um penálti para chegar à igualdade. Da linha dos 11 metros, Morata não perdoou, quatro minutos antes de Félix assinar a remontada. A grande penalidade nasce de uma mão usada pelo defensor do Sevilha para travar um cabeceamento do ex-F. C. Porto, Felipe.

O quarto e último golo da partida, que valeu o empate ao Sevilha, também foi conseguido no primeiro tempo. Ao minuto 43, Lucas Ocampos também beneficiou de uma grande penalidade e não perdoou.

Com este resultado, o Sevilha continua com dois pontos à maior sobre o Atlético Madrid, mas os dois podem ser ultrapassados pelo Getafe, que recebe o Celta de Vigo às 20 horas deste sábado.