Bancadas no Estádio do Dragão com tarjas "Basta"

A poucas horas do jogo entre os azuis e brancos e o Boavista, foram colocadas tarjas com a palavra "Basta" nas bancadas do estádio.

Após o apito final do Braga - F. C. Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, marcada pela expulsão de Luis Díaz e Uribe, o presidente Pinto da Costa foi à sala de conferência de imprensa fazer críticas à arbitragem e usou a palavra "basta" algumas vezes durante o discurso.

"Basta! Vamos dizer aqui, solenemente, basta! Queremos paz no futebol, mas não provoquem mais, não brinquem mais com o esforço dos jogadores, dos treinadores e de todos os adeptos do F. C. Porto. Apelo à serenidade. Sei que neste país não há secretário de Estado do Desporto, não temos e toda a gente sabe que não temos. Por isso, não posso apelar ao Governo, nem às autoridades, porque morreu, não foi enterrado, mas morreu, está morto, desertou. Deixo aqui um aviso, basta! Apelo serenidade total de todos. Mas quero dizer que basta e ninguém nos vai vergar", disse.

Este sábado, dia em que o F. C. Porto recebe o Boavista para a 19.ª jornada da Liga, foram colocadas várias tarjas a dizer "basta" nas bancadas.