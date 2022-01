Ben Arfa junta-se aos portugueses do Lille

JN/Agências Hoje às 13:43 Facebook

O futebolista internacional francês, que estava sem clube desde o verão do ano passado, vai representar o Lille até final da temporada, anunciou, esta quarta-feira, o campeão gaulês, emblema em que atuam quatro jogadores lusos.

Ben Arfa, de 34 anos, esteve nos últimos dias a treinar à experiência no Lille e foi agora oficializado como reforço para o resto da época, juntando-se na equipa a Tiago Djaló, José Fonte (capitão), Xeka e Renato Sanches.

Depois da conquista do campeonato francês em 2020/21, o Lille tem sentido algumas dificuldades esta temporada e ocupa apenas o 10.º lugar da prova, a 21 pontos do Paris Saint-Germain, que lidera.

Ben Arfa, 15 vezes internacional pelo França, estava sem clube desde o final da última época, em que representou o Bordéus.

Formado e com início de carreia no Lyon, o extremo passou pelo futebol francês, inglês e espanhol, tendo representado Marselha, Nice, Paris Saint-Germain e Rennes em solo gaulês. Em Inglaterra, vestiu a camisola do Newcastle e Hull City e, em Espanha, teve uma breve passagem pelo Valladolid.