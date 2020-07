Benfica confirma contratação de Jorge Jesus

JN Ontem às 22:56 Facebook

O Benfica anunciou, esta sexta-feira à noite, a contratação do treinador português Jorge Jesus, minutos depois do Flamengo ter avançado que o técnico estava de saída. As águias já oficializaram a transferência junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que entrou em contacto com o CR Flamengo, dando conta da sua intenção de contratar o treinador Jorge Jesus, tendo encetado negociações para o efeito. Mais se informa que a Benfica SAD apresentou uma proposta de contrato de trabalho desportivo ao treinador Jorge Jesus, tendo a oferta sido aceite pelo mesmo.", pode ler-se no comunicado enviado às 22.47 horas à CMVM.

Jorge Jesus tinha prolongado o vínculo com o Flamengo em junho, mas a insistência de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, em levá-lo de novo para a Luz fez com que o treinador português rescindisse contrato com o Mengão, a troco de um milhão de euros de cláusula e outro tanto pelo adiantamento de salários aquando na renovação.

Pelas águias, o técnico assina por três temporadas, com o clube da Luz a desembolsar três milhões por época, mais um milhão para a restante equipa técnica, o que implica um gasto de perto de oito milhões de euros por cada ano.

O treinador orientou as águias entre as épocas 2009/10 e 2014/15, quando saiu para o rival Sporting, tendo conquistado pelas águias três Ligas, duas Supertaças Cândido de Oliveira, uma Taça de Portugal e cinco Taças da Liga.