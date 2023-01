Benfica oficializa contratação de Andreas Schjelderup

O Benfica oficializou esta quinta-feira a contratação de Andreas Schjelderup, jovem avançado de 18 anos.

O Benfica apresentou esta quinta-feira o jovem Andreas Schjelderup como o mais recente reforço. O extremo norueguês de 18 anos chega proveniente dos dinamarqueses do Nordsjaelland e custa aos cofres das águias nove milhões de euros, mais cinco de objetivos.

O atacante assina um contrato válido para as próximas cinco temporadas e meia, ou seja, permanecendo contratualizado à Luz até 2028. Esta temporada, o jovem apontou dez golos nos 17 jogos em que participou pelo Nordsjaelland.

"O Benfica é um grande e um passo natural para mim, que me parece totalmente certo. E não podia deixar o Nordsjaelland por menos. O meu tempo aqui foi fantástico e consegui tudo aquilo que esperava desde o dia em que juntamente com a minha família visitei o clube", disse Andreas Schjelderup, aos meios do clube dinamarquês.