Benfica vence F. C. Porto no Dragão

O Benfica venceu, esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, o F. C. Porto em jogo da décima jornada da Liga. Rafa marcou o golo do encontro. Eustáquio foi expulso, tal como Sérgio Conceição. Depois do apito final, o treinador azul e branco dirigiu-se à equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro e recebeu ordem de expulsão.

O jogo da jornada acabou com os encarnados a sorrir. Azuis e brancos e encarnados defrontaram-se com uma casa cheia num jogo bem disputado. Os dragões entraram melhor mas, ao minuto 27, Eustaquio foi expulso por acumulação de amarelos - chegou tarde a dois lances divididos com Bah - e acabou por deixar a equipa de Sérgio Conceição em inferioridade numérica.

Na segunda parte, o único golo do encontro chegou aos 72 minutos. Na sequência de um contra-ataque rápido, Rafa abriu em Neres e este, perante a saída de Diogo Costa, devolveu ao português que rematou sem hipótese de defesa para o guarda-redes portista.

Com este triunfo, os encarnados, que, em 19 jogos esta temporada, ainda não perderam, passam a somar 28 pontos, mais seis do que o F. C. Porto, que interrompeu uma série de cinco triunfos seguidos em todas as competições.

