Boavista é a sexta equipa da Liga a dizer adeus à Taça de Portugal

O Desportivo de Chaves, da LigaPro, eliminou este domingo o Boavista, do principal escalão, da Taça de Portugal, ao vencer por 2-1 com um golo nos descontos do prolongamento e garantiu a passagem à quarta eliminatória.

Após o 0-0 no final do tempo regulamentar, no encontro realizado em Chaves, a equipa da casa marcou primeiro, por André Luís, na recarga a uma grande penalidade defendida por Helton, aos 101 minutos.

Aos 117, o avançado Bueno ainda empatou para o Boavista, mas, no último lance do desafio, aos 120+2, o defesa Medina fez o golo da vitória.

Sem competição desde 27 de setembro, os axadrezados entraram com fome de bola, tendo o técnico Lito Vidigal apresentado mesmo a equipa que tem sido utilizada regularmente na Liga, à exceção da troca na baliza, com Helton a ser chamado à titularidade pela primeira vez esta época.

Os flavienses podiam ter chegado ao golo, primeiro por Fatai, isolado por Wagner, aos 25 minutos, mas Helton saiu dos postes para resolver a jogada, e aos 35, após canto, com Wagner a falhar junto ao segundo poste um primeiro desvio de Diego Galo.

O equilíbrio manteve-se no segundo tempo com as defensivas a superiorizarem-se aos ataques e o técnico Lito Vidigal, que aos 81 minutos foi expulso por duplo amarelo, refrescou o ataque com as entradas de Cassiano e Bueno.

O conjunto de Chaves esteve mais perto do golo na reta final, tendo por três vezes criado situações para se adiantar.

No prolongamento, Helton ia segurando o empate, mas, aos 100 minutos, o recém-entrado Platiny conquistou uma grande penalidade por falta de Neris e André Luís fez o golo, na recarga após defesa de Helton (101).

Apenas em desvantagem os boavisteiros assumiram por completo o comando da partida e, em jogada de insistência, chegaram ao empate, aos 117 minutos, com Bueno a concluir em plena grande área, de cabeça.

Mas o jogo decidiu-se nos descontos do prolongamento, com Babanco a bater um livre, aos 120+2 minutos, e o defesa Medina, completamente sozinho na área, fez um chapéu a Helton e deu a vitória aos transmontanos.

Com o afastamento dos boavisteiros, sobe a seis o número de equipas eliminadas nesta ronda da Taça, juntando-se a Sporting, Vitória de Guimarães, Tondela, Desportivo das Aves e Portimonense.

Ficha de jogo:

Jogo disputado no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves -- Boavista, 2-1 (após prolongamento).

Ao intervalo: 0-0.

No final do tempo regulamentar: 0-0.

No final da primeira parte do prolongamento: 1-0.

Marcadores: 1-0, André Luís, 101 minutos; 1-1, Bueno, 117; 2-1, Medina, 120+2.

Equipas:

Desportivo de Chaves: Ricardo Moura, Rafael Viegas (Jean, 118), Diego Galo, Medina, Babanco, Jefferson, Costinha, Guzzo (João Teixeira, 72), Fatai, Wagner (Platiny, 95) e André Luís (Gamboa, 108).

(Suplentes: Igor, João Teixeira, Gamboa, Jean, Calasan, José Gomes e Platiny).

Treinador: José Mota.

Boavista: Helton, Carraça (Mateus, 106), Fabiano, Neris, Ricardo Costa, Marlon, Yaw Ackah, Rafael Costa, Yusupha (Heri, 101), Stojilkovic (Cassiano, 63) e Sauer (Bueno, 80).

(Suplentes: Bracali, Dulanto, Heri, Cassiano, Mateus, Obiora e Bueno).

Treinador: Lito Vidigal.

Árbitro: Rui Costa (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Diego Galo (55), Rafael Viegas (58), Yusupha (90+1), Fatai (90+1), Marlon (97) e Neris (100).

Assistência: 2.087 espetadores.