O Alverca, do Campeonato de Portugal, está a vencer o Sporting, da Liga, por 1-0, no jogo de abertura da terceira eliminatória da Taça de Portugal, a decorrer no Complexo Desportivo do FC Alverca.

Na primeira vez que os ribatejanos se aproximaram da baliza sportinguista, Alex Apolinário, com um remate forte de fora da área, inaugurou o marcador.