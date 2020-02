Braga perde frente ao Rangers e diz adeus à Liga Europa

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:52 Facebook

O Braga perdeu (0-1) esta quarta-feira, na receção ao Rangers, e disse adeus à Liga Europa. Kent marcou o golo que ditou a eliminação dos minhotos, num jogo em que Matheus defendeu uma grande penalidade.

Depois da derrota (3-2) na Escócia, os minhotos só precisavam de vencer por 1-0 para assegurar um lugar nos oitavos de final da Liga Europa, mas o sonho acabou por cair por terra. A equipa de Rúben Amorim até entrou melhor no jogo, que contou com as bancadas da Pedreira bem compostas, mas, no final da primeira parte, os minhotos tiveram o primeiro susto. O árbitro assinalou uma grande penalidade a favor dos escoceses após mão na área de Raul Silva, mas Matheus, com uma defesa estupenda, manteve a esperança arsenalista nos oitavos.

O lance manteve viva a esperança dos guerreiros mas, ao minuto 61, Kent gelou o Estádio Municipal de Braga. Após uma perda de bola dos arsenalistas no meio-campo, Hagi lançou Kent que foi mais rápido do que Sequeira e acabou por fazer o golo que ditaria a despedida dos guerreiros do Minho à Liga Europa.