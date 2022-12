Brasil eliminado do Mundial pela Croácia nas grandes penalidades

JN Hoje às 17:47 Facebook

A Croácia venceu, esta sexta-feira, o Brasil nas grandes penalidades e garantiu um lugar nas meias-finais do Mundial2022, após o empate (1-1) no tempo regulamentar.

No primeiro tempo o jogo foi bem disputado, com aproximações de ambas as equipas às balizas adversárias. Ninguém criou oportunidades de claro perigo, apesar de ter sido o Brasil a estar mais próximo das redes da Croácia.

Já no segundo, a turma croata reduziu-se ao meio campo defensivo e tentou conter as investidas ofensivas do Brasil. Neymar e Paquetá foram ameaçando, mas a melhor oportunidade podia ter originado mesmo um autogolo. Após uma investida de Militão pela direita, Gvardiol quase traiu o guarda-redes croata. Tite lançou Antony, Rodrygo e Pedro para tentar abrir o marcador, mas o encontro foi mesmo para prolongamento.

E aí, surgiram os golos, primeiro, aos 105 minutos. Neymar, depois de uma boa tabela, com Paquetá, passou por Livakovic e rematou para o fundo das redes. Na segunda parte do prolongamento, Petkovic empatou o encontro após um cruzamento do lado esquerdo, obrigando mesmo o encontro a ir para grandes penalidades, nas quais os europeus marcaram todos e os sul-americanos falharam dois.

Nas meias-finais, a Croácia, semi-finalista em 1998 e finalista em 2018, vai defrontar, na terça-feira, em Lusail, pelas 19 horas, o vencedor do embate entre a Argentina e os Países Baixos, que se defrontam ainda esta sexta-feira.