Bruno Fernandes deu os parabéns aos "amigos" do City

Médio ficou feliz por haver dois portugueses a ganhar a Champions, mesmo que o clube de Bernardo Silva e Rúben Dias não seja o ideal para quem joga no Manchester United. Na seleção, quer jogar e ajudar a ganhar à Bósnia

Bruno Fernandes diz que o descanso após uma temporada muito desgastante pode esperar e está pronto para fazer os dois últimos jogos antes das férias, ao serviço da seleção portuguesa.

"O cansaço durante a época vai-se acumulando, mas é um grande prazer estar nos 26 eleitos e representar Portugal. A energia e a vontade são as mesmas de sempre. Espero fazer os dois jogos, mas o mister é que decide. Sinto-me um privilegiado e quero é jogar", afirmou o médio do Manchester United, na antevisão da partida de sábado com a Bósnia-Herzegovina.

"Já estudamos este adversário. Tem alguns jogadores de renome, que são importantes para eles, mas estamos mais focados em nós. Temos de fazer o mesmo dos dois primeiros jogos. Pode dizer-se agora que Liechtenstein e Luxemburgo eram equipas teoricamente mais acessíveis, mas fomos nós que tornámos esses jogos fáceis", disse.

"A Bósnia vai criar problemas diferentes e temos de estar preparados para isso, mas o objetivo é o mesmo. Queremos ganhar o jogo e repetir o resultado positivo dos dois jogos anteriores", acrescentou.

Questionado sobre se tinha dado os parabéns a Bernardo Silva e Rúben Dias por terem ganho a Champions pelo Manchester City, grande rival do United, Bruno Fernandes foi claro: "O clube não é o melhor, mas sou amigo deles e liguei-lhes logo a dar os parabéns. Fico feliz por haver dois portugueses a ganhar a Liga dos Campeões e ficarei sempre que houver jogadores do nosso país a ter sucesso lá fora".