Bruno Fernandes marca golaço e dá vitória ao United diante do Liverpool. Veja o lance

O Manchester United venceu (3-2), este domingo, o Liverpool na quarta ronda da Taça de Inglaterra. O médio português deu a vitória aos "red devils".

A crise do Liverpool, que não vence há seis jogos, piorou em Old Trafford e tudo por causa de Bruno Fernandes. Os reds foram eliminados da Taça de Inglaterra depois de até terem estado a vencer. A equipa de Klopp entrou melhor e a dominar, tendo inaugurado o marcador logo aos 18 minutos, por Salah, que aproveitou uma excelente assistência de Firmino.

Em desvantagem, o Manchester United não acusou o golo e reagiu da melhor forma. Depois de um passe de Rashford, Mason Greenwood fez a igualdade, resultado que se manteve até ao final da primeira parte. Na segunda, os red devils conseguiram a cambalhota no marcador, com Rashford a aproveitar um erro do defesa Rhys Williams e a rematar para o fundo da baliza de Alisson Becker.

Salah bisou e ainda empatou mas Ole Gunnar Solskjaer decidiu lançar Bruno Fernandes. E a decisão não podia ter corrido melhor. Apenas 12 minutos depois de ter entrado, o internacional português resolveu o encontro com um golaço de livre direto e apurou o Manchester United para a quinta ronda da Taça.

Veja o golo do português: