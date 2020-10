Bruno Fernandes promovido a capitão no Manchester United

JN Hoje às 19:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Ole Gunnar Solskjaer confirmou que o médio português carregará a braçadeira no jogo de amanhã, frente ao PSG, para a Liga dos Campeões.

Nem dez meses depois de ter chegado a Old Trafford, Bruno Fernandes será o capitão do Manchester United frente ao Paris Saint-Germain, naquele que é mais um sinal do impacto do médio português no clube.

"O Maguire não está em condições para o jogo, por isso o capitão está sentado ao meu lado. Bruno Fernandes vai ser o capitão diante do PSG", anunciou, esta segunda-feira, o treinador Ole Gunnar Solskjaer na antevisão ao encontro de amanhã.

Curiosamente, a notícia apanhou o próprio Bruno Fernandes desprevenido.

"Não estava à espera disto e soube praticamente ao mesmo tempo dos jornalistas. É uma grande honra assumir a braçadeira de um clube tão importante", disse, em conferência de imprensa.

Para além dos golos e das assistências, Bruno Fernandes tem sido elogiado pelo impacto que teve no balneário do Manchester United, pela entrega ao trabalho e pela capacidade de liderança, algo que também é reconhecido pelo treinador norueguês.