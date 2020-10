Cadiz vence pela primeira vez na casa do Real Madrid

JN/Agências Hoje às 19:55 Facebook

O recém-promovido Cadiz conseguiu, este sábado, uma vitória histórica no reduto do Real Madrid, ao bater os campeões em título por 1-0, na sexta jornada da Liga espanhola.

Um golo do hondurenho Anthony Lozano, aos 16 minutos, servido de cabeça pelo veterano Álvaro Negredo, selou o triunfo do onze de Álvaro Cervera e acabou com uma série de 15 jogos sem perder dos merengues na prova.

Desde o desaire por 2-1 na casa do Betis, a 8 de março, o conjunto comandado pelo francês Zinedine Zidane somava 13 vitórias e dois empates, um já campeão, na última jornada de 2019/20, e outro a abrir La Liga 2020/21.

O Real Madrid manteve-se, assim, com 10 pontos e foi alcançado na liderança pelo Cadiz e também pelo Granada, que, em superioridade numérica toda a segunda parte, por expulsão de Joan Jordan, aos 45+4 minutos, bateu em casa o Sevilha por 1-0.

O venezuelano Yangel Herrera marcou, aos 82 minutos, o tento da vitória do Granada, que teve o guarda-redes Rui Silva e o central Domingos Duarte (saiu aos 44 minutos) no onze.

O Atlético de Madrid somou segundo triunfo, após dois empates a zero, ao vencer no reduto do Celta de Vigo por 2-0, com tentos do uruguaio Luís Suárez, aos seis minutos, e do belga Yannick Ferreira Carrasco, aos 90+5, na recarga a 'tiro' à barra de João Félix, que entrou aos 50 para lugar de Diego Costa.

Os madrilenos passaram a somar oito pontos, em apenas quatro jogos -- contam dois em atraso -, enquanto o conjunto da Andaluzia, com as contas em dia, manteve-se com cinco.