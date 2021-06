Portugal fecha preparação com goleada sobre Israel

JN Hoje às 21:37, atualizado às 21:59 Facebook

A seleção nacional encerrou, esta quarta-feira, a preparação para a fase final do Euro2020 com um triunfo sobre a congénere de Israel, por 4-0, em jogo disputado em Alvalade, com um bis de Bruno Fernandes e golos de Ronaldo e Cancelo.

Portugal apresentou-se para o último jogo particular antes da viagem para a Hungria com uma estreia no "onze" titular, a do guarda-redes Rui Silva, do Granada, a 51.ª da era Fernando Santos no comando das quinas.

Liderado por Cristiano Ronaldo no ataque, o conjunto português entrou muito forte no encontro e teve algumas situações para marcar logo nos primeiros minutos, frente a uma formação israelita que, a espaços, tentava incomodar a defesa lusa.

Apesar das boas ocasiões criadas, o nulo permaneceu até perto do intervalo, quando Bruno Fernandes deu o melhor seguimento a um cruzamento de João Cancelo, após uma abertura de Bernardo Silva.

Logo de seguida, Cristiano Ronaldo aumentou para 104 os golos apontados ao serviço da seleção nacional, finalizando uma jogada rápida de ataque de Bruno Fernandes.

No segundo tempo, as quinas continuaram por cima do jogo, embora com Israel mais atrevido na frente e com uma ou outra oportunidade para reduzir.

Apesar do ascendente, o resultado só voltou a funcionar perto dos 90, quando o lateral João Cancelo entrou pelo lado direito da área e rematou cruzado de pé esquerdo, com a bola a entrar rasteira junto ao canto inferior direito.

Bruno Fernandes fechou a goleada já nos descontos, com um remate forte à entrada da área.