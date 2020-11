Cristiano Ronaldo deixa "aviso" após bisar: "Estou de volta!"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:19 Facebook

Depois de ter regressado aos relvados, o craque português abordou a exibição frente ao Spezia.

Cristiano Ronaldo recuperou da covid-19 e regressou, este domingo, à competição em grande forma. Vinte e um dias depois do último duelo, o craque português não foi titular, entrou na segunda parte mas ainda foi bem a tempo de ser decisivo na vitória (4-1) da equipa de Turim em casa do Spezia, com um bis.

No rescaldo do encontro, o avançado mostrou-se feliz pelo regresso.

"Fiquei muito tempo parado, apesar de não ter sintomas e sentir-me bem. Hoje voltei a fazer o que gosto, a jogar futebol. A Serie A é uma liga competitiva. Há o AC Milan que está a fazer um ótimo trabalho, assim como a Lazio e o Napoli. Temos que trabalhar muito, mas estamos a crescer", disse em declarações à Sky Sports.

Questionado sobre a polémica dos testes à covid-19 e ter deixado a bolha da Juventus para se juntar à seleção nacional, Cristiano Ronaldo preferiu não comentar e atirou: "Cristiano está de volta. Isso é o mais importante".