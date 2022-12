"História a acontecer": Cristiano Ronaldo oficializado no Al Nassr

Cristiano Ronaldo foi, esta sexta-feira, oficializado no Al Nassr, da Arábia Saudita. Internacional português estava sem clube depois de ter rescindido com o Manchester United, pouco antes do arranque do Mundial 2022.

A novela chegou ao fim. Cristiano Ronaldo deixou de ser um jogador livre, depois de ter sido oficializado no Al Nassr ao início da noite. O internacional português, de 37 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas e meia, numa contratação que o clube saudita considerou "histórica".

"História a acontecer. Esta contratação irá não só inspirar o nosso clube a atingir ainda mais sucesso, mas também inspirará a nossa liga, nação e futuras gerações, de rapazes e raparigas, para serem as melhores versões de si mesmos. Bem-vindo Cristiano à tua nova casa", pode ler-se nas redes sociais.

Já o internacional português garantiu estar desejoso pelo novo desafio. "Estou ansioso para experimentar uma nova liga, num país diferente. A visão na qual o Al Nassr opera é muito inspiradora e estou entusiasmado para me juntar aos meus companheiros, para que juntos possamos ajudar a equipa a alcançar mais sucessos", afirmou.

Milhões e mais milhões

Com esta transferência, o jogador português torna-se, assim, o jogador mais bem pago do mundo. Segundo os meios de comunicação sauditas, CR7 vai ganhar qualquer coisa com 100 milhões de euros de prémio de assinatura, mais 200 milhões de euros anuais.

Cristiano Ronaldo estava sem clube desde novembro, depois de ter rescindido contrato com o Manchester United. A pouco tempo do arranque do Mundial do Catar, o português concedeu uma entrevista ao jornalista Piers Morgan na qual vincou não ter respeito pelo treinador Erik ten Hag e acusou os "red devils" de pararem no tempo.

"Tentaram forçar a minha saída, não foi apenas o treinador, mas também pessoas da direção. Senti-me traído e senti que se tentaram livrar de mim. As pessoas devem saber a verdade e senti-me traído. Senti que algumas pessoas não me queriam no Manchester United não só esta época, como na anterior. Erik ten Hag? Não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim", afirmou na altura.

O capitão da equipa das quinas, que foi formado no Sporting e entre as duas passagens pelos ingleses representou Real Madrid (2009/2018) e Juventus (2018/2022), soma 194 jogos pela seleção nacional e 118 golos, mais 451 tentos pelo Real Madrid, em 438 encontros, e cinco pelo Sporting, em 31 jogos.

Atualmente orientado pelo francês Rudi Garcia, e com o brasileiro Talisca (ex-Benfica) e o camaronês Aboubakar (ex-F. C. Porto), o Al Nassr, que soma nove títulos de campeão saudita, o último dos quais em 2018/19, ocupa o segundo lugar da Liga saudita, após 10 jornadas, com 23 pontos, menos dois do que o Al Shabab.