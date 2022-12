Cristiano Ronaldo reage ao adeus ao Catar: "Vencer era o meu maior sonho"

O capitão da seleção nacional deixou, este domingo, uma mensagem nas redes sociais a reagir ao adeus de Portugal no Mundial na qual garante que a dedicação à seleção nacional "não mudou nem por um instante.

Portugal despediu-se no sábado do Mundial do Catar depois de ter perdido (1-0) diante de Marrocos. Após ter protagonizado uma das imagens mais fortes da derrota - mal soou o apito final, dirigiu-se ao balneários em lágrimas - Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais a lamentar não ter conseguido realizar um sonho: vencer um Campeonato do Mundo pela equipa das quinas.

"Ganhar um Mundial por Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira. Felizmente ganhei muitos títulos de dimensão internacional, inclusive por Portugal, mas colocar o nome do nosso país no patamar mais alto do Mundo era o meu maior sonho", começou por escrever Cristiano Ronaldo no Instagram.

O internacional português destacou, ainda, a dedicação que deixou em campo ao longo da carreira. "Lutei para isso. Lutei muito por esse sonho. Nas cinco presenças que marquei em Mundiais ao longo de 16 anos, sempre ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses, dei tudo de mim. Deixei tudo em campo. Nunca virei a cara à luta e nunca desisti desse sonho", desabafou.

"Infelizmente, ontem o sonho acabou. Não vale a pena reagir a quente. Quero apenas que todos saibam que muito se disse, muito se escreveu, muito se especulou, mas a minha dedicação a Portugal não mudou nem por instante. Fui sempre mais um a lutar pelo objectivo de todos e jamais viraria as costas aos meus companheiros e ao meu país.

Por agora, não há muito mais a dizer. Obrigado, Portugal. Obrigado, Catar. O sonho foi bonito enquanto durou... Agora, é esperar que o tempo seja bom conselheiro e permita que cada um tire as suas conclusões", rematou.

À semelhança do jogo com a Suíça, a contar para os oitavos de final do Mundial, Cristiano Ronaldo começou o jogo com Marrocos no banco e entrou na segunda parte. Ainda assim, o internacional português conseguiu quebrar mais um recorde: chegou às 196 internacionalizações A por Portugal, igualando o recorde de Bader Al-Mutawa, que fez os mesmos 196 jogos pela seleção A do Kuwait.