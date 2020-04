Em Itália já se fala num possível regresso de Ronaldo a Madrid

Hoje às 12:44 Facebook

O jornal italiano "Il Corriere dello Sport" avança, esta segunda-feira, que a Juventus admite vender Cristiano Ronaldo ao Real Madrid por força das dificuldades económicas provocadas pelo novo coronavírus.

Cristiano Ronaldo novamente no Real Madrid? Em Itália dizem que é possível. A notícia é avançada, esta segunda-feira, pelo jornal "Il Corriere dello Sport", que justifica esta verdadeira "bomba" no mercado de transferências com a crise económica que será provocada pelo novo coronavírus.

Segundo as informações avançadas pelo mesmo jornal, a Juventus está disposta a iniciar negociações e aceitará vender o internacional português, de 35 anos, por 60 milhões de euros, depois de, há quase dois anos, o ter contratado por 117 milhões.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo vestiu a camisola dos merengues de 2009 a 2018, e apontou 450 golos em 438 jogos. Facto é que Zinedine Zidane está à procura de um goleador de créditos firmados e Cristiano Ronaldo pode ser a solução para os "problemas" do treinador francês.