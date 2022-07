Futuro de Cristiano Ronaldo passará por Londres

Cristiano Ronaldo estará descontente com a atual situação do Manchester United e deverá rumar a outras paragens até ao início da época. Em Inglaterra, adianta-se que o português agrada ao treinador e ao dono do Chelsea, que estarão a avaliar a possível contratação.

O nome de Cristiano Ronaldo promete fazer correr muita tinta no mercado de transferências deste verão. Segundo o que foi avançado pela imprensa internacional na semana passada, o avançado está descontente com a situação do Manchester United, visto que sente que há uma falta de ambição desportiva. Ao contrário do que os rivais têm feito, os "red devils" ainda não anunciaram novas contratações. Este é o principal motivo do descontentamento de CR7.

Segundo informou o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, Ronaldo já comunicou aos responsáveis do Manchester United que pretende sair mediante uma proposta aliciante, mas o clube inglês não pretende abrir mão do melhor marcador da época passada. Porém, esta segunda-feira foi um dia com várias novidades sobre este tema.

Estaria previsto que Cristiano Ronaldo começasse os trabalhos de pré-época esta manhã no centro de treinos em Carrington, mas o avançado alegou motivos familiares para estar ausente, algo que foi aceite pelo United mas que, naturalmente, fez aumentar a especulação quanto à possível transferência. O portal "The Athletic" avançou esta tarde que o Chelsea é o nome forte para assegurar a contratação de CR7 e está a avaliar o negócio.

O futebolista agrada ao treinador Thomas Tuchel e ao novo dono, Todd Boehly, mas resta saber se o Manchester United está disposto a vender Cristiano, sobretudo tendo em conta que se trata de um rival direto. Na semana passada, Jorge Mendes esteve em reunião com Todd Boehly, não só por Cristiano Ronaldo, mas inevitavelmente o nome do capitão de Portugal veio à baila.

O projeto do Chelsea poderá ser apelativo para Cristiano, visto que tem um plantel mais completo e está constantemente na luta por títulos. Na temporada passada terminou no terceiro lugar da Premier League e há duas épocas conquistou a Liga dos Campeões. As próximas semanas vão ser decisivas para Cristiano Ronaldo, que poderá ter um novo clube em 2022/23.