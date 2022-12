Presidente do PSG descarta contratação de Ronaldo

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, descartou esta quarta-feira uma possível contratação de Cristiano Ronaldo, reforçando a confiança nos jogadores que tem no atual plantel.

"Contratar o Cristiano Ronaldo? Com os três jogadores que temos [Messi, Neymar e Mbappé] é muito difícil pensar sobre o Ronaldo. Eu desejo-lhe o melhor, ele é fantástico e ainda é um jogador incrível", disse Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, à Sky.

O dirigente do clube francês descartou assim entrar na corrida por Cristiano Ronaldo, que é um jogador livre após ter rescindido o contrato com o Manchester United no mês passado. O avançado português foi recentemente associado a uma transferência milionária para os sauditas do Al-Nassr, mas na terça-feira, ao passar na zona mista, desmentiu a informação. "Não, não é verdade", disse, em resposta a uma pergunta se a mudança para o clube da Arábia Saudita era verdade.

Segundo a informação da imprensa internacional, Cristiano Ronaldo está focado no Mundial 2022 e só irá pensar no futuro após a competição.