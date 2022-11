"Recebi uma carta da Família Real inglesa a dar-me os sentimentos", conta Ronaldo

Em entrevista a Piers Morgans, o internacional português também mostrou o lado mais pessoal e abordou a perda do filho, o momento "mais complicado" da sua vida, contando que o futebol o ajudou muito.

"A morte do meu filho foi o pior momento pelo qual passei desde a morte do meu pai. Eu e a Georgina passámos por momentos complicados, perguntámos várias vezes 'porquê nós'?. Tivemos momentos complicados mas pensámos nos outros filhos e na Bella, que nasceu. Nunca me senti triste e feliz ao mesmo tempo, é complicado explicar. Não sabes se ris, se choras, não se sabes o que fazer. Tive de me agarrar e pensar que pelo menos tivemos a Bella. Quando cheguei a casa, os meus outros filhos perguntaram onde estava o outro bebé. Com o Cristianinho tive uma conversa, chorámos no quarto. Os outros perguntavam pelo irmão e disse para sermos frontais e dizer que o Angel foi para o céu. Não ia mentir aos meus filhos. Foi o momento mais complicado pelo qual passei desde a morte do meu pai. Tenho as cinzas dele junto às do meu pai. Falo com ele todos os dias, ajuda-me a sentir-me melhor homem e pai", contou Cristiano Ronaldo, agradecendo o apoio dos ingleses.

"Não estava a espera, agradeço todo o apoio que me deram, não só dos fãs do Liverpool, como de toda a Inglaterra. Recebi uma carta da rainha de Inglaterra a dar os sentimentos, fiquei muito surpreendido. Os ingleses foram impecáveis comigo, num momento tão complicado uma grande alegria no meio da tristeza. É a luz da casa. Eu e a Geogina temos orgulho na linda menina que temos. Bella? Somos pais muito felizes. Não estou a pensar ter mais filhos mas nunca se sabe. Agora queremos fazer uma pausa e aproveitar o nosso tempo com eles", acrescentou, vincando que o futebol acabou por o ajudar.

PUB

"Foi muito complicado mas tive o grande apoio da minha família, a Georgina apoiou-me sempre mas jogar ajudou-me para não pensar muito na tristeza. Como sabes, o futebol é rápido, as coisas passam rápido, não tens tempo de pensar. Mas ajudou imenso. Georgina? É uma mulher muito forte. Ela é nova mas sofreu muito na vida, teve problemas com a família, tem uma maneira diferente de ver a vida. É muito madura para a idade dela, ajuda-me quando estamos em baixo, somos um belo casal. Ainda bem que ela está do meu lado. Casamento? Não penso nisso mas no futuro nunca se sabe. Para já, não".

Sobre o treinador, Erik Ten Hag, o avançado disse conhecer o trabalho do técnico no Ajax e vincou que a imprensa inglesa o coloca na primeira página para "vender mais". Sobre as críticas, o jogador vincou que prefere dar o seu tempo a quem gosta dele e sobre Rooney, que tanto tem criticado o português, afirmou "não entender" mas sublinhou: "não somos amigos".

Queriam tapar outras coisas e criticavam-me. Queriam colocar-me na primeira página porque sabiam que iam vender mais. Eu sabia e tinha aprendido a viver com isso. Quando estás no topo da onda não te apercebes de algumas coisas, de ver quem está do teu lado. Criticam-te, não querem ver o teu sucesso, só veem negativismo. Ainda me criticavam mais. Às vezes não percebia o porquê. A inveja, tapar outras coisas, tirar o brilho. Mas eu estou há mais de 20 anos no topo. Quando estás em baixo ver isso... Eu não gosto de ler, porque sei que 90 por cento do tempo é lixo. Seguidores? É bom, tenho orgulho, significa que as pessoas gostam de mim. Porque sou o número um. Não só porque jogo futebol, o resto é relevante. Têm de sentir alguma ligação, ser bonito ajuda... tem de haver alguma explicação. Sou carismático, a fruta que as pessoas querem morder", disse num tom bem humorado.

"Quanto ao Rooney... Não sei porque me ataca tanto. Não sei se tem inveja de mim. Esteve há meses em minha casa e foi buscar os miúdos para jogar futebol. Não percebo, realmente. Provavelmente é porque ainda jogo ao alto nível, ele terminou aos 30. Para não dizer que sou mais bonito que ele. Ser criticado por gente que jogou contigo... o Gary Neville também. Estive no balneário com eles, fazem parte do meu percurso. Rio Ferdinand foi importante, foi meu capitão, éramos vizinhos. Não digo isto porque ele fala bem de mim. Mas ver ex-colegas a falar assim mal... Têm trabalhos na televisão nos quais devem criticar para serem mais famosos. Tiram vantagem. É duro quando vês quem esteve no balneário contigo criticar-te assim. Não vou dormir mal por isso, nem me vou preocupar. É uma desilusão", concluiu.