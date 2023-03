Pedro Gonçalves empatou a partida do Sporting contra o Arsenal com um grande golo do meio campo.

O Sporting empatou o jogo contra o Arsenal graças a um grande golo de Pedro Gonçalves. O médio recuperou a bola e do meio campo viu Ramsdale afastado da baliza para fazer um chapéu a praticamente 50 metros da baliza.

Veja aqui:

Até os adeptos do Arsenal ficaram impressionados com o golo do português.