Central de 17 anos a caminho do Benfica

O defesa central de 17 anos Joshua Wynder estará a caminho do Benfica, proveniente da segunda liga norte-americana.

Joshua Wynder poderá ser reforço para os escalões de formação do Benfica. De acordo com o Transfermarkt, o jovem norte-americano defesa central de 17 anos estará a caminho da Luz e já terá treinado no Seixal, tendo convencido os responsáveis das águias a avançarem com a contratação.

A mesma fonte informa que o negócio poderá ficar concluído por um milhão de euros mais um bónus de objetivos. Wynder tem-se destacado no Louisville City, da USL, segunda liga norte-americana, e terá rejeitado propostas do Philadelphia Union e St. Louis City para se juntar ao Benfica.