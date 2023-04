Conceição e a Taça de Portugal: "Não atrapalha nada o campeonato"

Nuno A. Amaral Hoje às 12:54 Facebook

Treinador do F. C. Porto diz que chegar à final do Jamor é um objetivo importante e congratula-se com a renovação de contrato de Pepe

Em plena reta final do campeonato, o F. C. Porto também tem as meias-finais da Taça de Portugal para disputar e a primeira mão da eliminatória com o Famalicão é já esta quarta-feira, no MInho. Questionado sobre a possibilidade de esta competição atrapalhar os dragões na luta pelo título, Sérgio Conceição não se mostrou preocupado: "Não atrapalha nada. O objetivo principal é o campeonato, mas a Taça é a segunda prova a nível nacional e também é muito importante [...] Temos dois títulos para conquistar e vamos fazer de tudo. Isso passa por ganhar os jogos todos, os cinco que faltam na Liga e os três, esperamos nós, na Taça, pois isso seria sinal de que vamos à final".

"Preparámos este jogo como se fosse o último e vamos entrar com grande concentração, sem pensar em gerir nada. Queremos muito estar na final", acrescentou Sérgio Conceição, com elogios para o Famalicão, que está a fazer uma "segunda volta muito acima da média" e tem "jogadores muito interessantes".

O técnico portista comentou ainda a renovação de contrato de Pepe, consumada há poucos dias, embora não tenha assumido que a continuidade do central na próxima época possa ter a ver com o facto de o treinador também continuar. "O importante é o Pepe estar bem e fico muito contente que esta equipa técnica tenha contribuído para que ele esteja a jogar a um nível altíssimo e a fazer uma grande quantidade de jogos. Ainda hoje quis que ele descansasse porque o Pepe queria era ir lá para dentro treinar... Se conversei com ele antes da renovação? Eu converso muito com os jogadores, às vezes de forma simpática, outras nem tanto. Conversamos muito sobre o jogo, sobre o momento da equipa".

Conceição também falou sobre Uribe, cujo contrato termina no final desta época, elogiando o rendimento do médio colombiano. "Está a fazer uma excelente época. Já disse várias vezes que não é por acabarem o contrato que os jogadores jogam mais ou menos. Ele está aqui para fazer o trabalho dele e para dar o máximo pelo clube", referiu.

Sobre uma eventual gestão do plantel nesta primeira mão da meia-final da Taça, o treinador dos dragões abriu a porta a mudanças no onze, sobretudo no ataque, dando a entender que Evanilson, titular em Paços de Ferreira, poderá ceder o lugar a Toni Martínez ou Danny Namaso.