"Conceição é demasiado grande para ser beliscado por Carlos Pereira"

JN Ontem às 23:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dragões reagiram, na noite desta segunda-feira, às palavras do presidente do Marítimo, que criticou o treinador dos azuis e brancos. A polémica resulta do mau estado do relvado do estádio da equipa insular, que, entretanto, foi interditado pela Liga de Clubes.

Marítimo e F. C. Porto empataram (1-1) no passado domingo, nos Barreiros e, no final do encontro, o técnico Sérgio Conceição criticou o estado do relvado, palavras que mereceram reação, um dia depois, do líder do clube insular, Carlos Pereira.

"Não sabe perder. Já foi assim no ano passado quando fomos ganhar às Antas, a culpa foi de alguém menos dele", afirmou Carlos Pereira à TSF, considerando Conceição um "treinador com azia".

"Aquela grande discussão com o Luís Gonçalves; o soco que ele dá no banco... Quando era treinador do Braga deu uma bofetada no nosso secretário técnico. Já nos habituou a tantas coisas que não abonam a seu favor. Em relação ao relvado, posso também questionar quando fomos ganhar às Antas no ano passado, o relvado estava bom ou mau? É fácil atribuir a culpa aos outros sem assumir ele próprio a sua responsabilidade. Nos anos em que perdeu cá a culpa era sempre de alguém menos dele", afirmou Carlos Pereira.

A resposta dos dragões foi dada na rede social Twitter através da conta F. C. Porto Media. "A Liga confirmou hoje o que qualquer pessoa com uma visão razoável constata e que foi assinalado por Sérgio Conceição: o relvado do Marítimo estava uma vergonha e não cumpre os requisitos mínimos para a realização de um jogo de uma competição profissional. Perante estas evidências, o presidente do Marítimo desferiu hoje um ataque incompreensível e inaceitável ao treinador do FC Porto, procurando feri-lo na sua inatacável dignidade humana e profissional", pode ler-se na primeira de várias publicações, em que são feitas comparações entre o treinador e o presidente do Marítimo, fazendo várias acusações ao líder dos insulares.

PUB

"Sérgio Conceição tem um percurso invejável no futebol: como jogador, foi um dos melhores da sua geração, com títulos e reconhecimento em vários países e ao serviço da seleção; como treinador, também já conquistou diversos troféus e tem tido desempenhos internacionais de elite. O prestígio de Carlos Pereira no mundo do futebol é diametralmente oposto. Quem trabalhou com ele, como Petit, acusa-o de interferências inaceitáveis e incompetentes no trabalho dos treinadores. Quando foi alvo de buscas, em 2020, tentou impedir a apreensão do telemóvel. Em 2013, quando o Marítimo podia ter um papel indireto importante na luta pelo título, por enfrentar um dos candidatos ao primeiro lugar, afirmou que o clube não ia fazer nada para impedir o Benfica de ser campeão. O Sérgio Conceição, como homem e como profissional, é demasiado grande para poder ser beliscado por alguém como Carlos Pereira. Foi, é e será assim: um deles é um dos melhores do mundo no seu papel; o outro é uma triste figura que não consegue dignificar um clube respeitável", acrescentam os dragões.

"Em mais um momento muito infeliz de uma carreira já longa no futebol, Carlos Pereira procurou rebaixar Sérgio Conceição para mascarar uma realidade indesmentível: o clube que dirige apresentou frente ao FC Porto um dos piores relvados do futebol profissional europeu. Ou o pior", afirma o F. C. Porto.