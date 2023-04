Sérgio Conceição e os pontos de atraso: "Não adianta olhar para trás"

Nuno A. Amaral Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do F. C. Porto diz que a equipa está num "bom momento" e fala em "jogo importantíssimo" contra o Boavista. Não comenta a afirmação de Roger Schmidt de que os dragões têm um calendário mais fácil.

Sérgio Conceição espera um jogo "difícil" no dérbi da Invicta de domingo, tal como "todos" os que o F. C. Porto vai ter nas cinco jornadas que faltam até ao fim do campeonato. "É um jogo importantíssimo para nós", afirmou o técnico portista, após o treino deste sábado no Olival, negando a ideia de que os dragões tenham feito exibições pouco consistentes após o triunfo no clássico com o Benfica.

"A equipa teve um comportamento muito positivo nos últimos jogos. Estamos num bom momento em tudo, incluindo na atitude. Não adormecemos, estamos vivos nos jogos", sublinhou, acrescentando que agora de nada vale pensar nos pontos perdidos diante de equipas do fundo da tabela, como o Santa Clara ou o Estoril, que ditaram a atual desvantagem de quatro em relação ao líder.

PUB

"Nada fazia prever um ou outro 'acidente' que tivemos, mas não adianta olhar para trás, nem é importante fazê-lo agora. As oscilações têm a ver com momentos que as equipas atravessam. Os grandes campeões são aqueles para os quais as vitórias sabem a pouco e as derrotas têm um sabor muito amargo. Aconteceram esses momentos desagradáveis durante a época, mas temos de olhar para a frente", referiu.

Sobre o jogo com o Boavista, Conceição revelou que continua a não poder contar com o lesionado João Mário e elogiou os axadrezados: "O Boavista é a equipa que tem mais golos marcados no campeonato, tirando os quatro primeiros. É uma equipa positiva e ofensiva. Temos de contrariar isso, sem fugir das nossas características. O importante é sermos eficazes. Não o temos sido muitas vezes ao longo da época e isso custou-nos caro".

Em relação às declarações do treinador do Benfica, segundo o qual o F. C. Porto tem um calendário mais fácil nas cinco jornadas que faltam, preferiu desviar o assunto: "Não comento. Para isso, tinha de comentar todas as conferências das 17 equipas [adversárias] e não o quero fazer".