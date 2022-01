Conceição entrega equipa a adjunto vencedor

Miguel Pataco Hoje às 20:54 Facebook

Sérgio Conceição vai cumprir 15 dias de suspensão, devido às críticas contra a arbitragem do jogo da época passada em Moreira de Cónegos (1-1), e falha a visita ao terreno da Belenenses SAD, domingo no Estádio do Jamor, e a receção ao Famalicão. A equipa será orientada pelo adjunto Vítor Bruno, que venceu todos os jogos em que substituiu o chefe de equipa no banco de suplentes.

O empate frente ao Moreirense, em abril de 2021, motivou fortes críticas por parte dos responsáveis portistas à arbitragem de Hugo Miguel, com o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a punir Conceição com 21 dias de suspensão e uma multa de 10 mil euros. Na altura, o F. C. Porto apresentou uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto e o castigo seria suspenso a 5 de maio, o que permitiu a presença no clássico com o Benfica, jogado no dia seguinte.

Conceição cumpriu, portanto, apenas seis dias de suspensão, pelo que, agora, terá de ficar mais duas semanas de castigo, o que significa que falha os dois próximos jogos dos dragões. Em causa estão as partidas das 18.ª e 19.ª jornadas da Liga - as primeiras da segunda volta do campeonato -, em que o F. C. Porto vai procurar dar seguimento às 12 vitórias consecutivas que acumula nas competições nacionais. E, se o histórico vale para alguma coisa, os adeptos portistas não têm razões para estarem preocupados.