Conheça os galardoados com o Dragão de Ouro 2020

JN Hoje às 19:59 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia em que celebra os 127 anos da fundação, data assinalada esta segunda-feira, o F. C. Porto distinguiu várias personalidades do clube com o troféu Dragão de Ouro.

Este ano não se realizou a habitual gala e os premiados foram sendo conhecidos ao longo do dia, com o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa a entregar os troféus no estádio do Dragão e no Museu do clube.

O treinador Sérgio Conceição e os jogadores Jesús Corona, Pepe, Fábio Vieira e João Mário foram alguns dos galardoados deste ano.

Eis a lista dos distinguidos com o Dragão de Ouro:

Treinador do Ano: Sérgio Conceição

Futebolista do Ano: Corona

Atleta do Ano: Pepe

Atleta Jovem do Ano: Fábio Vieira

Atleta Revelação do Ano: João Mário

Atleta de Alta Competição do Ano: António Areia (andebol)

Atleta Amador do Ano: Torbjorn Blomdhal (campeão mundial de bilhar)

Parceiro do Ano: Super Dragões

Sócio do Ano: Fernando Cerqueira

Dirigente do Ano: Joaquim Faria de Almeida

Quadro do Ano: Hugo Nunes e Jorge Rocha

Filial do Ano: Casa do F. C. Porto de Lisboa

Recordação: Seninho

Carreira: José Carlos Esteves (médico)

Projeto do Ano: AJM/F. C. Porto (equipa feminina de voleibol)