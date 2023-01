Conselho de Disciplina instaura processo à SAD do Benfica

JN Hoje às 16:53, atualizado às 18:06 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou, esta terça-feira, que instaurou um processo disciplinar à SAD do Benfica.

Em comunicado, a FPF não divulgou o motivo do processo, justificando-o com "notícias divulgadas na comunicação social, na medida em que a factualidade agora conhecida possa ser diversa daquela apreciada em outros procedimentos disciplinares." "O processo foi enviado, dia 12 de janeiro de 2023, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", acrescentou na nota

A Benfica SAD e membros do Conselho de Administração do mandato 2016/2020 que ainda se encontram atualmente em funções foram constituídos arguidos no dia 3 de janeiro. Entre os arguidos está o atual presidente do clube, Rui Costa.

