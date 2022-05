Courtois, herói da final, admite: "Em Inglaterra não tenho o respeito que mereço"

Thibaut Courtois fez dez defesas frente ao Liverpool e foi a grande figura da final da Liga dos Campeões.

De defesa em defesa Courtois manteve a baliza do Real Madrid a zeros e foi o herói da partida deste sábado, não permitindo que os avançados do Liverpool marcassem. Após a partida, o guarda-redes admitiu que quis colocar respeito no nome.

"Em Inglaterra [jogou pelo Chelsea] não tenho o respeito que mereço e hoje mostrei a minha qualidade. Queria colocar respeito no meu nome", esclareceu.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, também elogiou a exibição do guardião belga. "Confiem em mim, não consigo acreditar naquilo que o Courtois fez esta noite. Inacreditável", disse.

As dez defesas que fez durante a partida valeram o prémio de homem do jogo, atribuído pela UEFA.