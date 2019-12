Cristiano Ronaldo e João Félix ganham Globe Soccer Awards

Hoje às 17:51, atualizado às 19:19 Facebook

Os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix foram os grandes vencedores do Globe Soccer Awards, que decorreu no Dubai, ao ganharem nas categorias de melhor jogador do ano e jogador revelação, respetivamente. O Benfica recebeu o galardão de melhor academia do ano e Jorge Mendes o de melhor agente.

Depois de ver fugir os prémios FIFA The Best e Bola de Ouro para o argentino Lionel Messi, foi nas arábias que CR7 viu reconhecida a grande época que fez ao serviço da Juventus e da Seleção Nacional, pelos quais conquistou a Liga Italiana e a Liga das Nações, com a atribuição do Globe Soccer Awards para melhor jogador do ano.

Esta é a sexta vez, em nove edições, que o avançado português é premiado com esta distinção, para grande júbilo da assistência, que entoou alto e em bom som o nome "Ronaldo".

"Tenho de agradecer à minha família, à minha namorada, ao meu filho que está aqui presente, aos meus três filhos que estão à minha espera no hotel, aos meus amigos que me veem em Portugal e aos meus colegas de equipa na Juventus e na Seleção Nacional, ao meu agente. E a toda a gente aqui presente que apoia esta gala", começou por discursar Cristiano Ronaldo, continuando: "Tenho de agradecer à comunidade árabe que é sempre fantástica comigo e ao Dubai, um local maravilhoso para vir".

"Finalmente agradeço a todos os que votaram em mim. É uma grande honra estar aqui a receber este maravilhoso prémio e espero estar cá de novo no próximo ano", completou o avançado português.

Também esperado era a eleição de João Félix como melhor jogador revelação no Dubai, ao qual junta o "Golden Boy 2019". Na hora da consagração, o agora jogador do Atlético de Madrid não esqueceu as águias. "Obrigada ao Benfica, Atlético, aos meus agentes, e especialmente, à minha família que me apoia desde o início", disse quando subiu ao palco.

O Benfica, juntamente com o Ajax, foi distinguido com o prémio "Melhor Academia do Ano", com Rui Costa a subir ao palco para receber o galardão. "É uma grande honra o Benfica estar aqui para receber, pela segunda vez, este prémio. Obrigada todas as pessoas que trabalham no Benfica, ao presidente, aos treinadores e aos jogadores. O clube está muito orgulhoso deste feito", afirmou o administrador da SAD benfiquista.

Fernando Santos, que comandou a Seleção Nacional à vitória na Liga das Nações, viu o alemão Jurgen Klopp arrecadar o galardão de Melhor Treinador do Ano, na sequência da conquista da Liga dos Campeões, pelos ingleses do Liverpool.

Jorge Mendes recebeu, pela oitava vez, o prémio de Melhor Agente do Ano. "Quero agradecer à minha equipa da Gestifute, à minha família, especialmente a minha mulher, treinadores e jogadores. Hoje tenho aqui o João Félix, melhor jogador jovem, e o melhor jogador de sempre, Cristiano Ronaldo. É magnífico o golo que ele marcou há duas semanas e considero que ainda está no topo", referiu o empresário.

Vencedores do Globe Soccer Awards:

Melhor Jogador do Ano - Cristiano Ronaldo (Juventus)

Melhor Jogadora do Ano - Lucy Bronze (Lyon)

Melhor Jogador Revelação - João Félix (At. Madrid)

Melhor Guarda-Redes do Ano - Alisson Becker (Liverpool)

Melhor Treinador do Ano - Jurgen Klopp (Liverpool)

Melhor Clube do Ano - Liverpool

Melhor Árbitro do Ano - Stephanie Frappart (França)

Melhor Academia do Ano - Benfica (Portugal) e Ajax (Holanda)

Prémio Carreira Jogador - Ryan Giggs (Inglaterra) e Pjanic (Bósnia e Herzegovina)

Melhor Jogador Árabe - Abderrazak Hamdallah (Al Nassr)

Melhor Jogador Jovem Árabe do Ano - Achraf Hakimi (Borrussia Dortmund)

Melhor Clube Árabe - Al-Hilal

Melhor Agente do Ano - Jorge Mendes

Melhor Diretor Desportivo - Andrea Berta

Melhor Parceiro Comercial Desportivo - Manchester City e SAP