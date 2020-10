Depois da Champions, João Félix volta a bisar na liga espanhola. Veja os golos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:43 Facebook

O Atlético de Madrid venceu (3-1), este sábado, o Osasuna na oitava jornada da liga espanhola com o português a voltar a estar em destaque.

Após bisar frente ao Salzburgo para a Liga dos Campeões, João Félix voltou a mostrar que continua com o pé quente e voltou a marcar dois golos, desta vez para a liga espanhola, diante do Osasuna. O ex-jogador do Benfica inaugurou o marcador aos 43 minutos, de grande penalidade, tendo falhado um novo castigo máximo pouco depois.

Já na segunda metade, João Félix bisou e fez o 2-0 para os colchoneros, que desperdiçaram várias oportunidades. Ante Budimir ainda reduziu mas Lucas Torreira fez o 3-1 e sentenciou a vitória para o Atlético de Madrid.

Com este resultado, o Atlético de Madrid continua sem somar qualquer derrota no campeonato espanhol e subiu ao grupo de segundos classificados, com 14 pontos, a dois do líder Real Madrid.

Veja os golos do português: