O guarda-redes do F. C. Porto saiu, este domingo, lesionado do jogo com o Arouca.

Ao minuto 78, Diogo Costa sofreu uma queda aparatosa após um lance com Abdoulaye e, depois de vários minutos a ser assistido no relvado, acabou por sair das quatro linhas de maca, com uma lesão na zona da cervical.

Veja o momento:

O F. C. Porto venceu (2-0), este domingo, o Arouca em jogo da 21.ª jornada da Liga. Vitinha e Mbemba marcaram os golos dos azuis e brancos. Eustáquio estreou-se pelos dragões.