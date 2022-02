Klopp teme lesão grave de Diogo Jota

A vitória do Liverpool (2-0) em casa do Inter de Milão não trouxe só coisas boas para os reds. Diogo Jota foi forçado a sair ao intervalo devido a uma lesão no tornozelo, o que fez soar os alarmes em Anfield Road.

"O Diogo Jota teve de sair com uns problemas nos ligamentos do tornozelo. Sofreu uma pancada na primeira parte. Vamos ver, não sabemos exatamente o que é. Ele conseguiu continuar a jogar, o que pode ser um bom sinal, mas no intervalo tinha o tornozelo inchado e tivemos de o substituir", disse Jurgen Klopp.

Diogo Jota tem estado em grande forma esta época ao serviço do Liverpool e já leva 17 golos em todas as competições.