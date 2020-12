Diretor do Sporting deseja que se perca o medo de apitar jogos de F.C. Porto e Benfica

Luís Antunes Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, expressou, esta quinta-feira, o desejo de se ultrapassar o alegado "medo" dos árbitros em dirigir os jogos dos rivais que considera "favorecidos".

Numa publicação, nas redes sociais, o responsável pela comunicação do clube, que lidera a Liga, censura o sistema de alegada proteção das arbitragens a Benfica e F. C. Porto.

"Desejos para 2021: que se encontre a vacina para o Mecanismo instalado há muito tempo no futebol e deixe de existir o medo de apitar os dois habituais favorecidos de acordo com as leis do jogo. Isto sim seria um novo normal no futebol português", escreveu aquele responsável na sua conta do Twitter.