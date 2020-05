Dortmund de Raphael Guerreiro goleia e recupera diferença para o Bayern Munique

JN/Agências Ontem às 22:38 Facebook

O Borussia Dortmund, do português Raphael Guerreiro, goleou, este domingo, por 6-1 em casa do Paderborn, para a 29.ª jornada da Liga alemã e recolocou em sete pontos a diferença para o líder Bayern Munique.

Em três minutos, o belga Thorgan Hazard, aos 54, e o inglês Jadon Sancho, aos 57 - naquele que foi o primeiro dos seus três golos -, colocaram o Borussia Dortmund a vencer por 2-0 em casa do lanterna-vermelha Paderborn, numa partida sem público, devido à pandemia de covid-19.

O Paderborn, que vinha de três empates consecutivos, reduziu por Uwe Hünemeir (1-2), aos 72 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas o Borussia Dortmund, com Raphael Guerreiro a titular, respondeu com novo golo de Jadon Sancho (1-3), aos 74, e do hispano-marroquino Achraf Hakimi (1-4), aos 85.

A passe do belga ex-benfiquista Axel Witsel o Dortmund elevou a vantagem por Marcel Schmelzer (1-5), aos 89 minutos, e 'fechou' com o terceiro golo de Jadon Sancho (1-6), aos 90+1.

Com os três pontos amealhados, o Borussia Dortmund, segundo classificado, com 60, recuperou a diferença de sete para o líder Bayern Munique, primeiro, com 67, que no sábado goleou em casa por 5-0 o Fortuna Dusseldorf (16.º, com 27).

O Borussia Moenchengladbach manteve o terceiro lugar, com menos quatro do Borussia Dortmund (segundo) e em igualdade pontual com o Bayer Leverkusen (quarto), ao vencer em casa o Union Berlim, por 3-1.

A jogar também com as bancadas vazias, o Moenchengladbach começou a construir a vitória com um golo de Florian Neuhaus, aos 17 minutos, ao qual se juntou um 'bis' de Marcus Thuram (41 e 59) e um tento de Alassane Plea (54).

O golo do Union Berlim, 14.º classificado e ainda sem vitórias desde a retomada da competição, foi apontado por Sebastian Andersson, aos 50 minuto.