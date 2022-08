Dortmund vence em Friburgo

JN/Agências Ontem às 22:19 Facebook

O Borussia Dortmund, com Raphael Guerreiro a tempo inteiro, somou o segundo triunfo na Liga alemã, desta vez por 3-1 no campo do Friburgo, num jogo em que deu volta na parte final.

No arranque da segunda jornada da Bundesliga, o Friburgo, que vinha de uma goleada por 4-0 no terreno do Augsburgo, esteve grande parte do encontro na frente do marcador, com um golo do austríaco Gregoritsch, aos 35 minutos, mas tudo mudou nos decisivos momentos da segunda parte.

O jovem inglês Bynoe-Gittens, de apenas 18 anos, refez a igualdade, aos 77 minutos, e Moukoko, mais novo, com apenas 17, deu a volta ao marcador, aos 84.

Aos 88 minutos, Marius Wolf confirmou o triunfo do Dortmund, que na primeira ronda já tinha vencido em casa o Bayer Leverkusen, por 1-0.

O internacional português Raphael Guerreiro foi titular no Borussia e esteve a tempo inteiro no vice-campeão germânico.