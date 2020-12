Treinador adjunto do Sporting: "Penálti? Só vi o Feddal a cair"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:10 Facebook

Após o triunfo sobre o Farense, que permite aos leões passar o Natal na liderança do campeonato, Emanuel Ferro considerou o resultado justo e elogiou a exibição dos jogadores.

"Foi uma vitória bem conseguida, merecida, fruto do nosso trabalho ao longo de todo o jogo, com vontade em ter domínio. Plenamente merecido. Tivemos um adversário com linhas baixas, juntos, a dar pouco espaço nos corredores e num ou noutro momento tivemos menos facilidade em adaptar-nos. No entanto, as oportunidades foram mais do que suficientes para o resultado que conseguimos atingir. Liderança? Temos de pensar que foi um jogo em que sentimos algumas dificuldades, preparar o próximo, trabalhar como sempre para tentar no próximo jogo fazer o melhor possível", começou por dizer Emanuel Ferro.

Sobre o lance que decidiu o jogo - os leões venceram graças a uma grande penalidade já perto do apito final - o treinador adjunto dos leões preferiu não analisar a decisão: "Não vou comentar a decisão do árbitro, só vi o Feddal a cair ao chão, com queixas na face. No entanto, fica disso sobretudo o resultado, que é mais do que merecido".

O Sporting venceu (1-0), este sábado, o Farense em Alvalade na 10.ª jornada da Liga. Clube de Alvalade vai passar o Natal na liderança do campeonato.