Erik Ten Hag diz que Cristiano Ronaldo já faz parte do "passado"

O treinador do Manchester United, o neerlandês Erik Ten Hag, deixou, esta quarta-feira, claro que a saída do futebolista Cristiano Ronaldo já faz parte do "passado" e que o clube trabalha a olhar para o futuro.

"Ele já foi e é passado. Agora olhamos para frente e para o futuro", assinalou o treinador em entrevista aos meios de comunicação do clube e quando o United efetua um estágio em Espanha, antes do regresso aos jogos oficiais.

Ten Hag foi lacónico quando questionado como lidará com a janela de transferências, do mercado de inverno, e à saída do internacional português, com quem o clube rescindiu por mútuo acordo.

Em 22 de novembro, os ingleses, que contam ainda na equipa com os também portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, anunciaram a saída de Cristiano Ronaldo, com "efeitos imediatos", no seguimento de uma entrevista do avançado ao jornalista Piers Morgan, deixando fortes críticas ao clube, à direção e ao treinador.

No Mundial do Catar, o jogador foi titular nos três jogos da fase de grupos, tendo um golo de grande penalidade na vitória de 3-2 sobre o Gana, mas foi suplente utilizado na goleada (6-1) de terça-feira à Suíça, nos oitavos de final da prova.