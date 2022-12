Espanhóis garantem que Cristiano Ronaldo já tem acordo fechado com o Al Nassr

JN Ontem às 23:32 Facebook

O diário desportivo As avançou, nesta quarta-feira à noite, que Cristiano Ronaldo vai mesmo jogar na Arábia Saudita, revelando que os representantes do internacional português chegaram a acordo com o Al Nassr para um contrato válido até 2025.

O jornal madrileno noticia que o empresário Jorge Mendes esteve na Arábia Saudita para limar os últimos pormenores do acordo e que o ordenado que vai ser pago a Cristiano Ronaldo não chegará aos 200 milhões de euros por época, como tinha sido avançado anteriormente.

O As garante que o vínculo terá a duração de três anos e o mesmo é dizer que CR7 jogaria, assim, na liga saudita até completar 40 anos.

Cristiano Ronaldo rescindiu contrato com o Manchester United ainda antes do arranque do Campeonato do Mundo do Catar, poucos dias depois de ter dado uma polémica entrevista a Piers Morgan, na qual criticou o estado atual do clube inglês.

O avançado e capitão da seleção nacional dava preferência a um clube europeu que disputasse a Liga dos Campeões, mas, perante as muitas portas que se fecharam, CR7 terá mesmo aceitado o convite do clube saudita.

Formado no Sporting, Cristiano Ronaldo rumou muito jovem ao Manchester United, onde passou seis épocas antes de se transferir para o Real Madrid, onde se tornou o melhor marcador da história do clube merengue. Seguiram-se três épocas na Juventus antes do regresso a Old Trafford, mas a segunda aventura em Manchester não correu tão bem como a primeira e a rescisão aconteceu mesmo antes do Mundial deste ano.

Com 1147 jogos oficiais na carreira, CR7 tem um total de 819 golos marcados, sendo que, desses, 118 foram pela seleção nacional, número que o transformou no melhor marcador de sempre a nível internacional, superando o iraniano Ali Daei.

A nível coletivo destaca-se, claro, a conquista do Campeonato da Europa de 2016 por Portugal e da Liga das Nações de 2019, somando ainda quatro mundiais de clubes, cinco Ligas dos Campeões, duas Supertaças da Europa, duas ligas espanholas, três campeonatos ingleses e dois italianos, entre muitas taças e supertaças dos países onde jogou.