Rui Silva: "Ronaldo fez com que respeitassem o jogador português"

O guarda-redes atendeu o telefonema do JN e falou do sonho de receber a chamada de Fernando Santos para o Euro 2020, dos altos e baixos em Espanha e da forma como tentou ajudar João Félix a soltar o talento. Rui Silva também abriu a porta do lado mais pessoal da vida em Granada e perspetivou a estreia no Camp Nou. Pelo meio, destaca a importância da passagem de CR7 por Espanha.

Ao longo destes anos no Granada, alguma vez se arrependeu de ter deixado o futebol português tão cedo na carreira?

Disso nunca me arrependi, porque tinha o objetivo de chegar à Liga espanhola e, felizmente, consegui. A dada altura, arrependi-me, isso sim, de ter vindo para o Granada, porque cheguei com o intuito de jogar, pensava que ia ser aposta do clube, e durante um ano meio isso não se concretizou. Passou-me muita coisa pela cabeça e o arrependimento foi uma delas.

Afinal, a que se deveu esse afastamento da competição?

Opção dos treinadores e, talvez, alguma falta de reconhecimento. Vinha de Portugal, ninguém me conhecia. Tínhamos o objetivo de nos mantermos na Liga, o treinador optou por um guarda-redes mais experiente [Guillermo Ochoa], mas não conseguiu. Desceu e, no ano seguinte (2017/18), tivemos um treinador novo, mas também não me conhecia. Contratou um guarda-redes [Javi Varas] mais experiente e apostou nele. Não subimos.