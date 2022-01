Estoril tem 28 casos de covid-19 e quer adiar jogo com F. C. Porto

JN Hoje às 19:05 Facebook

Testes realizados esta segunda-feira vieram com mais resultados positivos e deixam o clube da linha com pouca margem de manobra para o embate com os dragões.

São já 28 os casos de covid-19 que assolam o plantel do Estoril. Ontem, o clube tinha dez casos de infeção, mas com os testes realizados esta segunda-feira vieram mais más notícias: ao todo, são 28, entre jogadores, treinadores e staff, os membros infetados.

Neste sentido, ganha força a possibilidade de o jogo com o F. C. Porto, da 17.ª jornada e previsto para o próximo sábado, ser adiado.