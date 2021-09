Estreia para esquecer dos leões na Champions

JN Hoje às 21:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Hecatombe em Alvalade, com o Sporting a ser goleado, esta quarta-feira à noite, pelos holandeses do Ajax, por 5-1, na jornada inaugural do Grupo C da Liga dos Campeões.

O regresso dos leões à elite do futebol europeu após uma ausência de três anos (a última época em que participou foi em 2017/18) não correu como esperado e os campeões nacionais tiveram uma noite para esquecer perante o próprio público.

O culpado da hecatombe: Sébastien Haller. O avançado costa-marfinense esteve bastante inspirado, sendo o autor de quatro dos golos da equipa dos Países Baixos.

O conjunto de Rúben Amorim entrou na partida praticamente a perder, ao sofrer o primeiro golo na primeira subida do adversário até à área leonina. Antony rematou ao poste e Haller cabeceou certeiro, aumentando a vantagem pouco depois, num desvio à boca da baliza.

Aos 33 minutos Paulinho empatou e parecia que os sportinguistas se iam relançar na partida, mas Berghuis aumentou para 3-1 pouco antes da pausa.

O segundo tempo até parecia correr de feição para os leões, com Alvalade a festejar um golo, mas o lance foi anulado pelo VAR, por Paulinho estar em fora de jogo no momento do cabeceamento.

PUB

Logo na resposta, o Ajax fez o quarto golo, por Haller, a finalizar de pé esquerdo frente a Adán, após um cruzamento em trivela da direita de Antony.

O 1-5 chegou pouco depois, para desespero do Sporting.

Com este desfecho, os leões ocupam a última posição do grupo, que é liderado pelos holandeses, com os mesmos três pontos dos alemães do Borussia de Dortmund, que venceram na Turquia, o Besiktas, por 2-1.