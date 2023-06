Estrela tricolor volta a cintilar no escalão maior

Vasco Samouco Ontem às 23:16 Facebook

Equipa da Liga 2 leva a melhor nos penáltis e garante a subida. Marítimo cai, 38 anos depois. Treinador do Estrela foi expulso depois de um desentendimento com José Gomes.

O sofrimento tornou ainda mais saboroso o regresso do Estrela da Amadora ao escalão maior e tornou demasiado dolorosa a queda do Marítimo, depois de 38 anos consecutivos na Liga. Um golo de Chuchu Ramírez, aos 90+6 m, ainda deu esperança num desfecho diferente para os madeirenses, que caíram no desempate por grandes penalidades, com um dos falhanços a ser do avançado que podia ter sido o herói.

O Estrela, que ainda dividiu a primeira parte e reagiu ao golo inaugural de Xadas (Miguel Lopes empatou), defendeu-se quase toda a segunda parte e teve quase a conseguir os intentos antes no tempo regulamentar.

O tal golo de Ramírez, tendo em conta a altura em que apareceu, parecia inclinar a balança para o lado do Marítimo, só que o prolongamento acalmou o entusiasmo insular. O terceiro classificado da Liga 2 contou ainda com a inspiração de Bruno Brígido para se manter na luta pela vitória e depois lidou melhor com a pressão. Catorze anos depois, volta a haver Estrela na Liga. Por outro lado, o topo do futebol português fica sem equipas das ilhas.

