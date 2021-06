Everton entra na corrida por Sérgio Conceição

JN Hoje às 17:28 Facebook

O clube de Liverpool ficou sem treinador, depois da saída de Carlo Ancelotti para o Real Madrid, e estuda alternativas ao italiano, entre as quais o técnico do F. C. Porto que, recorde-se, ainda não renovou contrato com os dragões e está a gozar um período de férias.

Segundo avança, esta quarta-feira, o site "FootballInsider", que cita fontes do Everton, Conceição está entre os nomes estudados pela direção do clube para assumir o comando técnico da equipa, que terminou a última Premier League na 10.ª posição e que, por isso, não vai marcar presença nas provas europeias de 2021/22.

A publicação relembra que o treinador português continua sem renovar com o F. C. Porto - o contrato termina no fim deste mês -, e que poderá ter as "portas de Goodison Park" abertas, embora não seja o único candidato ao lugar.

Nuno Espírito Santo, que deixou o Wolverhampton, e Vítor Pereira também são hipóteses para treinar o Everton, tal como Rafa Benítez e Eddie Howe.