F. C. Porto acordou a tempo e agarra-se à matemática

Nuno A. Amaral Ontem às 23:53 Facebook

Casa Pia esteve a ganhar e deixou a pele em campo, mas a reviravolta portista consumou-se nos descontos. Cenas quentes depois do apito final, com Sérgio Conceição de cabeça perdida.

Pela enésima vez neste campeonato, o F. C. Porto arrancou uma vitória a ferros, neste caso a sétima consecutiva na prova, que mantém a equipa de Sérgio Conceição viva na luta pelo título, embora com hipóteses reduzidíssimas de chegar ao primeiro lugar. Com bom futebol e muito antijogo à mistura, o Casa Pia foi ao Dragão fazer a melhor exibição das últimas (largas) semanas e não ficou longe de voltar a tirar pontos aos portistas. Os lisboetas chegaram ao intervalo a ganhar, mas o coração azul e branco apareceu na segunda parte, a tempo de consumar a reviravolta.

Não foi só esse o problema, mas, sem Otávio, castigado, o jogo do F. C. Porto não é o mesmo e isso notou-se de forma gritante. No primeiro tempo, os dragões não conseguiram romper a boa organização do Casa Pia, várias vezes capaz de sair com veneno para o ataque. Depois de o supersónico Godwin falhar duas oportunidades, o golo visitante surgiu mesmo em cima do intervalo, cortesia de Evanilson, que desviou a bola para a própria baliza, de forma quase impensável, num livre lateral aparentemente inofensivo.