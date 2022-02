F. C. Porto ataca Sporting: "Percebem a dor de ..."

JN Hoje às 00:21 Facebook

Conta F. C. Porto Media no Twitter escreveu uma nota em resposta às afirmações de Frederico Varandas.

Logo após as declarações de Francisco Varandas, presidente do Sporting, ao sublinhar que o clássico "reflete bem os 40 anos de Pinto da Costa" - isto por causa da confusão que se gerou no relvado no final do jogo - a conta F. C. Porto Media no Twitter reagiu de imediato com a seguinte declaração: "Os 40 anos de Pinto da Costa são 22 campeonatos nacionais, duas Champions, duas ligas Europa, duas intercontinentais, uma supertaça europeia, enquanto isso o Sporting de Lisboa ganhou quatro campeonatos. Percebem a dor de corno? E tem tendência a aumentar".